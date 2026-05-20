L’Osservatorio calcistico CIES ha pubblicato la propria Squadra della stagione 2025-2026 per i principali campionati internazionali di calcio. La formazione comprende undici giocatori scelti tra le migliori prestazioni della stagione, con un valore complessivo stimato in circa 450 milioni di euro. I dati si basano su valutazioni di mercato aggiornate e sulle performance dei calciatori nei vari club. La cifra totale indica il valore combinato dei giocatori inclusi nella formazione, rendendo evidente il costo complessivo di questa selezione.

L’ Osservatorio calcistico CIES ha pubblicato la propria Squadra della Stagione relativa ai principali campionati internazionali. Per costruire la formazione ideale, il CIES ha utilizzato dati forniti da Impect, valutando otto aree di gioco per i calciatori di movimento e la differenza tra gol attesi e reti subite per i portieri. A questi parametri si aggiungono il rendimento collettivo e il minutaggio accumulato durante la stagione. Per la Serie A è stata scelta una formazione che vede una forte presenza dell’Inter, con ben quattro giocatori inseriti nell’undici ideale. Presenti anche elementi di Milan, Napoli, Juventus, Atalanta e Como. Secondo le stime di Transfermarkt, la top 11 selezionata dal CIES supera complessivamente i 45 0 milioni di euro di valore. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

© Quifinanza.it - Serie A, quanto costa la top 11 della stagione 2025-2026: 450 milioni di euro

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ne ratez surtout pas ça ! Le TOP des meilleurs FILMS & SÉRIES 2025 - VlogTime # 650

Sullo stesso argomento

La Top XI della Serie A 2025/2026 con Luca RavennaNell'ultima puntata de La Tripletta - guarda qui l'episodio completo - con Luca Ravenna, Marco Guidi e Filippo Conticello abbiamo provato a stilare...

Quanto costa alle famiglie messinesi la guerra in Iran, tra luce e gas quasi cento milioni di euroA quindici giorni dall'inizio del conflitto in Iran, anche in Sicilia i mercati delle principali materie prime mostrano una tenuta sostanzialmente...

. @seriecofficial | La @TernanaOfficial spera ancora: quanto costa rilevare il club in questo momento? x.com

La Serie A su Dazn: quanto costa e come funzionaUna nuova stagione di Serie A è alle porte: tutti a caccia dell`Inter campione in carica, che ha festeggiato pochi mesi fa la conquista della seconda stella sul. calciomercato.com

Dazn lancia il Pass Giornata per la serie A: cos'è, quanto costa e chi può farloEcco il Pass Giornata lanciato da Dazn. Si tratta del nuovo abbonamento dedicato alla serie, pensato per offrire ai tifosi un modo semplice e flessibile di vivere a pieno il massimo campionato ... ilmattino.it