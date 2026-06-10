Un arbitro somalo, designato per i Mondiali di calcio, è stato respinto dagli Stati Uniti e non ha potuto entrare nel paese. Tuttavia, in patria è stato accolto come eroe dalla popolazione locale. La decisione di negargli l’accesso negli Stati Uniti ha ricevuto attenzione, mentre il suo ritorno nel paese d’origine ha suscitato entusiasmo tra i cittadini. Nessuna altra informazione sulla motivazione della decisione o sui dettagli del suo viaggio.

È stato accolto in patria da eroe l’arbitro somalo designato per i mondiali di calcio ma non ammesso negli Stati Uniti. Servizio di Leonardo Possati TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

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Mondiali, arbitro somalo respinto da Usa. Accolto da eroe in patria

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L'arbitro somalo respinto dai Mondiali torna a casa e viene accolto come un eroe x.com

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