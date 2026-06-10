Il ritorno da eroe di Artan l’arbitro somalo escluso dai Mondiali | Non mi scoraggio nel 2030 sarò presente Gli Usa | Legato a organizzazioni terroristiche
Un centinaio di persone ha accolto questa mattina all’aeroporto di Mogadiscio un arbitro somalo che era stato escluso dai Mondiali. L’arbitro ha dichiarato di non scoraggiarsi e di voler partecipare ai prossimi Mondiali nel 2030. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno affermato che l’arbitro sarebbe legato a organizzazioni terroristiche. La scena si è svolta in un clima di entusiasmo e attesa.
Un centinaio di persone hanno accolto questa mattina all’aeroporto di Mogadiscio, in un clima di festa con molte bandiere del Paese, il rientro in Somalia dell’arbitro Omar Artan, respinto nei giorni scorsi alla frontiera statunitense dopo esser stato designato dalla Federcalcio africana per partecipare ai Mondiali del 2026. “Sarò presente ai prossimi Mondiali e continuerò a rendere orgogliosa la Somalia – ha dichiarato ai giornalisti presenti -. Nonostante quello che mi è successo, non mi lascio scoraggiare “. Artan è stato infatti eletto nel 2025 come miglior arbitro di tutta l’Africa e ha anche diretto la finale della Champions League africana. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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L’arbitro Omar Artan ha fatto ritorno a Mogadiscio, in Somalia. Dopo i problemi che non gli hanno permesso di entrare negli USA, dove avrebbe dovuto arbitrare alcune partite, il direttore di gara è stato accolto come un eroe Artan ha anche rilasciato alcu facebook
Onestamente è un concetto così strano per un eroe. Un edificio debole da 3 elisir che può essere distrutto dalla maggior parte degli incantesimi richiede 6 elisir per far comparire un tank da quel debole edificio da 3 elisir?? E hai anche 2 secondi per attivarlo o reddit