Notizia in breve

Un centinaio di persone ha accolto questa mattina all’aeroporto di Mogadiscio un arbitro somalo che era stato escluso dai Mondiali. L’arbitro ha dichiarato di non scoraggiarsi e di voler partecipare ai prossimi Mondiali nel 2030. Nel frattempo, gli Stati Uniti hanno affermato che l’arbitro sarebbe legato a organizzazioni terroristiche. La scena si è svolta in un clima di entusiasmo e attesa.