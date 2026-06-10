Mondiali albo d’oro | guida il Brasile con 5 titoli poi Italia e Germania | Storia e classifiche

Il Brasile guida l’albo d’oro dei Mondiali con cinque titoli, seguito da Italia e Germania con quattro ciascuno. Con l’avvio del torneo 2026 tra Stati Uniti, Canada e Messico, si apre una nuova pagina della storia del calcio mondiale.

Con l’inizio dei Mondiali 2026, al via tra Stati Uniti, Canada e Messico, il calcio si prepara a scrivere un nuovo capitolo della sua storia. Dal 1930, anno della prima edizione disputata in Uruguay su impulso dell’allora presidente FIFA Jules Rimet, la Coppa del Mondo è diventata l’ evento sportivo più seguito del pianeta, capace di consacrare le più grandi nazionali della storia. In 22 edizioni disputate, il trofeo è stato conquistato soltanto da otto Paesi. In cima all’albo d’oro c’è il Brasile, unica nazionale ad aver partecipato a tutti i Mondiali e vincitrice di cinque titoli (1958, 1962, 1970, 1994 e 2002). Alle sue spalle figurano Germania e Italia con quattro successi ciascuna. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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IL BRASILE VINCERÀ IL PROSSIMO MONDIALE!

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