L’Albo d’oro Modena al comando con 12 successi

La partita di questa sera potrebbe decidere il titolo di campione d’Italia di pallavolo, con Modena che guida la classifica con 12 vittorie complessive. Perugia, che ha vinto due scudetti, cerca di conquistare il suo terzo trofeo, mentre Civitanova si ferma a sette successi. La sfida rappresenta un momento cruciale per entrambe le squadre, con la possibilità di definire il campionato.

Sperando che non finisca oggi, Gara3 può dare in premio a Perugia il suo terzo Scudetto. Civitanova invece è a quota 7. I biancorossi sono il terzo club più vincente d’Italia, al comando c’è Modena che, con nomi e sponsor diversi ne ha vinti ben 12. Lo Scudetto che può essere assegnato oggi, ha questo Albo d’oro da quando (1982) è stata introdotta la formula dei playoff: 1982 Parma, 1983 Parma, 1984 Torino, 1985 Bologna, 1986 Modena, 1987 Modena, 1988 Modena, 1989 Modena, 1990 Parma, 1991 Ravenna, 1992 Parma, 1993 Parma, 1994 Treviso, 1995 Modena, 1996 (prima stagione della Lube in A1) Treviso, 1997 Modena, 1998 Treviso, 1999 Treviso, 2000...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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