Tutti i titoli tricolori assegnati sono andati a società che militano ancora nei campionati professionistici con tre eccezioni | vi raccontiamo la storia dei club che occuparono l’albo d’oro nei primi anni del secolo scorso Pro Vercelli Novese e Casale | gli scudetti e le favole dimenticate

Tutti i titoli nazionali assegnati finora sono andati a società ancora attive nei campionati professionistici, con tre eccezioni che risalgono ai primi decenni del Novecento. Tra queste, si ricordano club come la Pro Vercelli, la Novese e il Casale, che hanno conquistato lo scudetto in epoche passate. Il primo campionato italiano di calcio si svolse nel 1898, e il Genoa fu la prima squadra a vincere il titolo di campione d’Italia.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Il primo Scudetto della storia del calcio italiano è stato assegnato nel 1898, il Genoa è stata la prima squadra della storia del Bel Paese a poter vantare il titolo di Campione d’Italia. Grazie ai racconti dei nonni e dei genitori, gli appassionati del pallone conoscono gli eroi della Serie A dal dopoguerra fino ad oggi. Passando da Gunnar Nordahl a Gianni Rivera, per continuare con la favola di Gigi Riva e le vittorie di Diego Armando Maradona a Napoli, fino a Roberto Baggio, Francesco Totti e Cristiano Ronaldo in bianconero. Alcuni eroi e scudetti, però, sono caduti nell’oblio della memoria. Restano titoli accompagnati solamente da alcune storie tramandate di generazione in generazione per non essere disperse.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Tutti i titoli tricolori assegnati sono andati a società che militano ancora nei campionati professionistici, con tre eccezioni: vi raccontiamo la storia dei club che occuparono l’albo d’oro nei primi anni del secolo scorso. Pro Vercelli, Novese e Casale: gli scudetti e le favole dimenticate ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Il debito pubblico e le favole che ci raccontiamo Italo Cucci shock: “Il VAR introdotto per fermare la Juventus. Tavecchio mi disse: Le società sono stanche di tutti gli scudetti a…”Lo storico giornalista Italo Cucci, durante la trasmissione “Il bello del calcio” ha sollevato un punto molto delicato sul VAR, suggerendo che la sua... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Campionati Italiani Master di Riccione 2026, gli ultimi quattro tricolori a squadre hanno chiuso un’edizione da record; Chiusi i Tricolori Master dei record, da domani il PlayHall accoglie le migliaia di giovani del Gran Premio Giovanissimi; Serie A, l'albo d'oro degli scudetti: dal 1898 al 2026; Serie A, l'Albo d'Oro: tutte le squadre vincitrici del campionato. sembra la finale del primo scudetto vinto dalla seconda squadra di Milano contro i bambini della Pro-Vercelli x.com