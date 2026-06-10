Mondiali al via la Fifa si ritrova con oltre 180mila posti vuoti negli stadi | tra prezzi folli polemiche e disinteresse

Notizia in breve

Durante i Mondiali negli Stati Uniti, sono stati registrati oltre 180mila biglietti non venduti negli stadi. I prezzi elevati e le polemiche hanno portato a un calo di interesse tra i tifosi. Inoltre, sono stati negati visti a tifosi e addirittura a un arbitro, limitando la partecipazione. La scarsa affluenza e le restrizioni hanno ridotto significativamente la presenza negli impianti.