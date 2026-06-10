Mondiali al via la Fifa si ritrova con oltre 180mila posti vuoti negli stadi | tra prezzi folli polemiche e disinteresse
Durante i Mondiali negli Stati Uniti, sono stati registrati oltre 180mila biglietti non venduti negli stadi. I prezzi elevati e le polemiche hanno portato a un calo di interesse tra i tifosi. Inoltre, sono stati negati visti a tifosi e addirittura a un arbitro, limitando la partecipazione. La scarsa affluenza e le restrizioni hanno ridotto significativamente la presenza negli impianti.
Tutti i timori relativi ai Mondiali americani si stanno trasformando tristemente in realtà. I visti negati per l’ingresso negli Stati Uniti, ai tifosi ma perfino a un arbitro. Le tensioni diplomatiche a livello mondiale. Gli scontri e la violenza in Messico. Ora anche lo spauracchio degli stadi semi-vuoti, a causa del folle prezzo dei biglietti che viene denunciato da mesi. Il calcio di inizio della Coppa del Mondo è ormai dietro l’angolo e la Fifa si ritrova a dover gestire migliaia di posti vuoti sugli spalti. Sono infatti oltre 180mila i biglietti finiti sul mercato della rivendita. I prezzi – riporta il Financial Times – si mantengono ancora elevati, anche se nell’ultimo mese sono scesi del 20%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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