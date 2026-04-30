Mondiali 2026 stadi mezzi vuoti negli USA | il nodo prezzi scuote il torneo

In vista dei Mondiali 2026 negli Stati Uniti, alcuni stadi presentano una presenza ridotta di spettatori. I prezzi elevati dei biglietti, che superano i mille dollari, stanno influenzando l’afflusso di tifosi locali. Nonostante l’interesse generale, l’aumento dei costi sta limitando la partecipazione degli appassionati alle partite in alcuni impianti. La questione dei prezzi è diventata un tema centrale in questa fase pre-torneo.

Roma - Biglietti oltre i mille dollari frenano la corsa dei tifosi americani: attesa alta ma vendite rallentate, mentre cresce il dibattito su trasparenza e accessibilità Doveva essere il grande rilancio del calcio negli Stati Uniti, ma a poche settimane dall’inizio dei Mondiali 2026 emergono segnali inattesi sul fronte della partecipazione del pubblico. L’esordio della nazionale statunitense, in programma il 12 giugno a Los Angeles, rischia infatti di disputarsi in uno stadio non completamente esaurito, con diversi settori ancora disponibili. Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la sfida tra Stati Uniti e Paraguay, considerata uno degli appuntamenti più simbolici del torneo per la squadra di casa, non ha registrato il tutto esaurito nonostante il forte richiamo mediatico.🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Mondiali 2026, stadi mezzi vuoti negli USA: il nodo prezzi scuote il torneo Italia fuori dai Mondiali 2026, Gattuso: «Chiedo scusa» Notizie correlate Mondiali 2026 a rischio sicurezza: caos in Messico e tensioni negli USA! Cosa sta succedendo a quattro mesi dall’inizio del torneoCalciomercato Juve: svolta Koopmeiners! Parte in estate? C’è un club pronto ad acquistare l’olandese. Paulo Fonseca contro i Mondiali negli USA: “Trump è una vergogna, si dovrebbe boicottare il torneo”L'attuale tecnico del Lione ed ex Milan Paulo Fonseca ha tuonato tutto il proprio disappunto per l'assegnazione dei Mondiali agli Stati Uniti di... Contenuti e approfondimenti Si parla di: Finale Coppa Italia 2026: cambio di sede possibile se si qualificano Como e Atalanta. Come organizzare il viaggio per i Mondiali 2026: biglietti, visti e pagamentiPianifica il tuo viaggio ai Mondiali 2026 con informazioni su date, stadi, visti e strategie per gestire tre valute senza spese inutili ... viaggiamo.it Partita inaugurale all'Atzeca, finale in New Jersey: tutti gli stadi del Mondiale 2026Dalla gara inaugurale dello stadio Atzeca di Città del Messico alla finalissima del MetLife Stadium nel New Jersey. Per i Mondiali 2026, 80 gare da disputare in 32 giorni e in ben 16 stadi diversi fra ... sportmediaset.mediaset.it