Il Mondiale 2026 si svolgerà in Messico, Canada e Stati Uniti, con tre cerimonie di apertura distribuite nei tre paesi. Il nuovo format prevede che le celebrazioni iniziali si tengano in ciascuna delle nazioni ospitanti prima delle partite ufficiali. La prima manifestazione si terrà nel paese di apertura, seguita da altre due negli Stati Uniti e in Canada. Le cerimonie saranno parte di un programma distribuito lungo tutto il territorio, prima del calcio d’inizio delle competizioni.

Tutto pronto per il calcio d’inizio del Mondiale 2026 che, prima di lasciare il campo alle Nazionali, prenderà il via con uno spettacolo che percorrerà tre nazioni diverse. Per la prima volta, la FIFA ha deciso di abbandonare la classica, singola cerimonia di apertura per regalare al mondo una festa diffusa che parte dal Messico e attraversa Stati Uniti e Canada. Messico, 11 giugno: il cuore pulsante dell'Estadio Azteca. Si parte l'11 giugno dal tempio sacro dell’Estadio Azteca, dove per l’esordio Messico-Sudafrica non ci sarà una una semplice cerimonia, ma un vero e proprio racconto dell’anima latina. Sarà un mix esplosivo: la tradizione intramontabile di leggende come Alejandro Fernández e i Manà si sposerà con la carica dei fenomeni contemporanei J Balvin e Danny Ocean. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Sport.quotidiano.net - Mondiali 2026, tre Paesi, tre cerimonie: un nuovo format. Il programma di Messico, Canada e Usa

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MUNDIAL 2026: quiénes PASARÁN la Fase de Grupos Las PROBABILIDADES de cada país.

Notizie e thread social correlati

Mondiale 2026 tra Usa, Canada e Messico: il nuovo formatLa Coppa del Mondo 2026 sarà la prima a essere organizzata da tre paesi diversi, ovvero Canada, Stati Uniti e Messico.

Mondiali 2026 – In USA, Messico e Canada si tifa comunque NapoliNel Mondiale 2026, che si svolgerà negli Stati Uniti, Messico e Canada, i tifosi del Napoli potranno seguire e sostenere i propri giocatori durante...

Temi più discussi: Tre Paesi, 48 squadre e tanti campioni. Quanta attesa per il torneo extralarge; Arrivano i Mondiali 2026: 5 curiosità da record; Mondiali 2026, tutto quello che c’è da sapere sulla Coppa del Mondo XXL; Mondiali 2026, i 16 stadi che li ospiteranno in Canada, Usa e Messico.

La Federcalcio dell'Iran accusa gli Stati Uniti: Revocati i biglietti per i nostri tifosi a tre giorni dall'inizio dei Mondiali x.com

Il calendario dei Mondiali 2026: 104 partite in 39 giorniSaranno 39 giorni di grande calcio. Mancherà l’Italia — per la terza volta di fila (quinta totale) —, ma ci saranno tantissimi campioni. Vediamo il calendario del Mondiale 2026, il primo in tre paesi ... corriere.it

Calendario partite Mondiali 2026: date, orari e tabelloneIl calendario dei Mondiali 2026 con gli orari e le date di tutte le 104 partite in programma dal 9 giugno al 19 luglio ... calciomercato.it

Perché alcuni paesi che hanno perso la prima e la seconda guerra mondiale hanno mantenuto le loro monarchie mentre altri no? reddit