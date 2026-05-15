Mondiale 2026 tra Usa Canada e Messico | il nuovo format
La Coppa del Mondo 2026 sarà la prima a essere organizzata da tre paesi diversi, ovvero Canada, Stati Uniti e Messico. Questo evento rappresenta un’occasione unica, poiché coinvolgerà un nuovo formato di competizione e nuove modalità di gestione. La scelta di questa configurazione nasce dalla collaborazione tra le nazioni coinvolte, che hanno deciso di unire le forze per ospitare la competizione. L’edizione del 2026 si terrà in diverse città di ciascun paese, coinvolgendo numerosi stadi e strutture sportive.
La Coppa del Mondo 2026 sarà un’edizione storica sotto diversi aspetti. Per la prima volta, infatti, il torneo verrà organizzato congiuntamente da tre Paesi: Canada, Stati Uniti e Messico. Un’altra grande novità riguarderà il numero delle squadre partecipanti, che passerà da 32 a 48 nazionali, rendendo la competizione la più ampia di sempre. Il nuovo format prevede una fase a gironi composta da dodici gruppi da quattro squadre ciascuno. Al termine della prima fase accederanno ai sedicesimi di finale le prime due classificate di ogni girone insieme alle migliori otto terze. Da quel momento prenderà il via la fase a eliminazione diretta, in un percorso che porterà complessivamente alla disputa di 104 partite. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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