Mondiale 2026 tra Usa Canada e Messico | il nuovo format

La Coppa del Mondo 2026 sarà la prima a essere organizzata da tre paesi diversi, ovvero Canada, Stati Uniti e Messico. Questo evento rappresenta un’occasione unica, poiché coinvolgerà un nuovo formato di competizione e nuove modalità di gestione. La scelta di questa configurazione nasce dalla collaborazione tra le nazioni coinvolte, che hanno deciso di unire le forze per ospitare la competizione. L’edizione del 2026 si terrà in diverse città di ciascun paese, coinvolgendo numerosi stadi e strutture sportive.

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