Mondiali 2026 – In USA Messico e Canada si tifa comunque Napoli

Nel Mondiale 2026, che si svolgerà negli Stati Uniti, Messico e Canada, i tifosi del Napoli potranno seguire e sostenere i propri giocatori durante la competizione. La fase finale si terrà in tre paesi, con partite previste in diverse città. La partecipazione dei calciatori napoletani sarà ufficiale, e i supporter potranno tifare per loro anche all’estero. La manifestazione si svolgerà nel 2026, con le squadre di tutto il mondo pronte a competere.

Nonostante l’eliminazione dell’Italia per mano della Bosnia, i tifosi del Napoli avranno comunque modo di sostenere i propri giocatori nelMondiale 2026che si disputerà in Usa, Messico e Canada. Certo, l’esclusione degli Azzurri ha lasciato a casa parecchi giocatori partenopei: sicuramente, sarebbe stato meglio per tutti supportare Meret, Di Lorenzo, Spinazzola, Buongiorno e Politano, ma – tant’è – così non potrà essere e, dunque, bisognerà in qualche modo “accontentarsi”. Il Mondiale 2026, poi, sarà anche un’occasione imperdibile per chiunque volesse divertirsi ad indovinare come possano finire le partite, ma anche la competizione in generale. 🔗 Leggi su 2anews.it

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World Cup 2026 Stadiums (USA, Mexico, Canada)

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