Shakira si esibirà all’Azteca per l’inno ufficiale dei Mondiali 2026. La cantante sarà accompagnata da altri artisti sul palco durante la cerimonia di apertura. La struttura della cerimonia sarà diversa rispetto alle edizioni precedenti, con modifiche nell’organizzazione e nella sequenza degli eventi. Non sono stati ancora annunciati i nomi degli artisti che saliranno con lei. La manifestazione si terrà in Messico, negli Stati Uniti e in Canada.

? Punti chiave? In Breve L’Azteca si prepara al trionfo: la cerimonia d’apertura dei Mondiali 2026 inizierà giovedì 11 giugno. La cerimonia inaugurale dei Mondiali di calcio 2026 si svolgerà giovedì 11 giugno presso il Banorte Estadio di Città del Messico, con l’obiettivo di dare il via alla più grande edizione della storia del torneo. Lo spettacolo, che inizierà alle ore 11:30 locali, corrisponderà alle 19:30 in Italia, preparando il terreno per il match d’esordio tra Messico e Sudafrica previsto per le 21:00 italiane. Il palcoscenico scelto per questo evento monumentale non è un impianto qualunque, ma il cuore pulsante della memoria calcistica mondiale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Mondiali 2026: Shakira e lo show all’Azteca per l’esordio mondiale

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