Christian Pulisic e Alexa Melton si sono lasciati dopo più di un anno di relazione. I due, che erano tra le coppie sportive più seguite negli Stati Uniti, hanno deciso di interrompere la loro relazione senza ulteriori dettagli pubblici. Pulisic, attualmente in forza al Milan e capitano della nazionale americana, e Melton, atleta di un altro sport, non sono più insieme da qualche tempo. La notizia è stata confermata da fonti vicine ai protagonisti.

Per oltre un anno hanno rappresentato una delle coppie sportive più seguite degli Stati Uniti. Da una parte Christian Pulisic, stella del Milan e capitano della Nazionale americana dei Mondiali 2026. Dall’altra Alexa Melton, giovane golfista professionista dal talento promettente e dal carattere riservato. Una relazione vissuta lontano dai riflettori, ma che negli ultimi mesi è finita inevitabilmente al centro del gossip internazionale. La liaison tra i due era sbocciata nell’estate del 2024 e in modo piuttosto insolito. A fare il primo passo era stato Pulisic, che aveva contattato Alexa sui social. Lei stessa aveva raccontato qualche tempo fa di essere rimasta sorpresa da quel contatto inatteso. 🔗 Leggi su Dilei.it

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© Dilei.it - Mondiali 2026, perché è finita la storia tra Christian Pulisic e Alexa Melton

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