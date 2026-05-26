Il Milan blinda Christian Pulisic | Gerry Cardinale scende in campo per trattenere l’esterno statunitense

Notizia in breve

Il Milan ha deciso di trattenere Christian Pulisic anche per la prossima stagione. Gerry Cardinale, proprietario del club, ha confermato l’intenzione di mantenere l’esterno statunitense in rosa durante la prossima sessione di calciomercato estiva. La società ha scelto di non cedere il giocatore, che continuerà a indossare la maglia rossonera. Nessun dettaglio sui termini contrattuali o eventuali trattative di mercato.