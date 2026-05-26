Il Milan blinda Christian Pulisic | Gerry Cardinale scende in campo per trattenere l’esterno statunitense
Il Milan ha deciso di trattenere Christian Pulisic anche per la prossima stagione. Gerry Cardinale, proprietario del club, ha confermato l’intenzione di mantenere l’esterno statunitense in rosa durante la prossima sessione di calciomercato estiva. La società ha scelto di non cedere il giocatore, che continuerà a indossare la maglia rossonera. Nessun dettaglio sui termini contrattuali o eventuali trattative di mercato.
Il futuro di Christian Pulisic sarà ancora con la maglia del Milan, grazie alla ferma volontà del proprietario del club rossonero Gerry Cardinale di trattenerlo a Milano nella prossima sessione di calciomercato estiva. Secondo quanto rivelato questa mattina dalla Gazzetta dello Sport, il fondatore di RedBird ha manifestato la chiara intenzione di non rinunciare alle prestazioni dell’attaccante statunitense, bloccando di fatto le indiscrezioni che lo volevano lontano dall’Italia dopo un periodo sportivo particolarmente complesso. La discesa in campo del numero uno societario ha modificato radicalmente uno scenario che, fino a poche ore fa, sembrava indirizzato verso una separazione consensuale al termine dell’annata. 🔗 Leggi su Milanzone.it
MILAN BEAT TORINO 3-2! Christian Pulisic Two Goals Off the Bench, Rabiot's 1st Goal for Milan!
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