Gli All Whites, la nazionale neozelandese di calcio, sono tra le squadre più temute in vista dei Mondiali 2026. La loro presenza nel torneo ha suscitato attenzione tra gli avversari, che considerano difficile affrontarli. La squadra si prepara con attenzione, puntando su una difesa compatta e un gioco rapido. La loro partecipazione ai prossimi mondiali è confermata, ma non sono ancora state rilasciate dettagli sul loro percorso di qualificazione.

Chiamarsi “All Whites” in qualsiasi altra parte del mondo scatenerebbe un discreto incidente diplomatico. E in effetti, nel 2021, la federazione neozelandese aveva perfino istituito una commissione per valutare la cancellazione dello storico soprannome, per timore di associazioni mentali con il suprematismo bianco. In realtà, la spiegazione è storica: la divisa bianca è un omaggio a quella inglese e si pone in contrasto con quella totalmente nera della ben più famosa nazionale di rugby (gli All Blacks), essendo il nero inutilizzabile nel calcio in passato perché riservato agli arbitri. D’altronde il calcio in Nuova Zelanda è da sempre l’altro sport, a lungo snobbato in patria e derubricato a passatempo degli espatriati inglesi. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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© Liberoquotidiano.it - Mondiali 2026, occhio alla Nuova Zelanda: perché gli "All Whites" fanno paura

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