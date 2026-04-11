L’Italia ha ottenuto la sua prima vittoria nel torneo di qualificazione ai Mondiali di basket 3x3 in corso a Singapore, battendo la Nuova Zelanda. La partita si è conclusa con un risultato positivo per la squadra italiana, segnando un passo importante nel percorso di qualificazione. La competizione vede coinvolte diverse nazionali che cercano di assicurarsi un pass per il mondiale.

Prima vittoria per l’Italia nel torneo di qualificazione ai Mondiali di basket 3×3 in corso di svolgimento a Singapore. La squadra azzurra batte per 17-12 la Nuova Zelanda nel confronto d’apertura della Pool B, trovandosi così in posizione di vantaggio verso la sfida che la opporrà all’Egitto alle 14:30, e in cui si deciderà l’approdo alla domenica che può valere l’accesso alla rassegna iridata. Le prime due realizzazioni della partite sono di Gay, da oltre l’arco, per il 4-0. Lewis in entrata sblocca la Nuova Zelanda, ma l’Italia c’è: gran giro e tiro di Valentini e 6-1 dopo 1’32”. E ci sono anche le partenze dal palleggio di Masciarelli a creare moti problemi ai neozelandesi, che realizzano con Book il 6-2 (non prima di essersi già caricati di 3 falli contro 1). 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Basket 3×3: Italia, buona la prima nelle qualificazioni ai Mondiali contro la Nuova Zelanda

Leggi anche: Qualificazioni Mondiali basket femminile 2026: l’Italia con la Nuova Zelanda a caccia del bis

LIVE Italia-Nuova Zelanda 38-30, Qualificazioni Mondiali basket 2026 in DIRETTA: inizia la ripresa a San JuanCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 42-36 ANCORA CUBAJ! 10 PUNTI PER LEI, 5/5 E +6.

Temi più discussi: Torneo Schweitzer. Italia-Nuova Zelanda 57-61. Mercoledì 8 il Brasile (13.15, YouTube); Basket 3×3: Italia a Singapore a caccia del pass per il Mondiali; Torneo Schweitzer. Italia-Cina 89-87. Azzurri a lutto per la tragica scomparsa di Sofia. Lunedì la N. Zelanda (17.15, YouTube); Barra e Triggiani volano a Mannheim con l’Italbasket U18!.

Basket 3x3: Italia a Singapore per il pass Mondiale contro Nuova Zelanda ed EgittoLa Nazionale italiana di basket 3x3 si prepara a un fine settimana cruciale a Singapore, dove la formazione maschile cercherà di conquistare uno dei tre ambiti pass disponibili per i prossimi Mondiali ... it.blastingnews.com

Basket 3x3: l'Italia definisce i quattro azzurri per le qualificazioni mondialiI quattro azzurri Masciarelli, Gay, Valentini e Fumagalli pronti per le qualificazioni mondiali 3x3 a Singapore ... it.blastingnews.com

Un momento tra i mille spettacolari del nostro viaggio in Nuova Zelanda. Qui siamo nella splendida penisola Otago alla ricerca dei pinguini dagli occhi gialli. Li troveremo #newzealand #otago #otagopeninsula #ctctorino #viaggi - facebook.com facebook

Nuova Zelanda, Canada, Danimarca, Gran Bretagna e Singapore: il nostro Mattia Fantinati - in due minuti - ci parla di 5 “buoni esempi” che quei paesi hanno realizzato e che il @Partito_Libdem propone siano adottati nella pubblica amministrazione italiana. x.com