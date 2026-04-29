Tennistavolo | Europa e Brasile ok ai Mondiali a squadre All’Australia il derby contro la Nuova Zelanda

Nella seconda giornata della fase iniziale dei Mondiali a squadre di tennistavolo, in corso a Londra, sono stati definiti alcuni risultati chiave. Le squadre europee e il Brasile hanno ottenuto la qualificazione, mentre l’Australia si prepara per il derby contro la Nuova Zelanda. La giornata ha visto confronti tra diverse nazionali, contribuendo a delineare il quadro delle qualificazioni per le fasi successive del torneo.

La seconda giornata della prima fase (1B) dei Mondiali a squadre di tennistavolo, in corso di svolgimento a Londra, è andata in archivio. Fra pool al maschile e pool al femminile, ecco come sono andate le cose. Fra gli uomini, da registrare il successo a tavolino dell’Italia: gli azzurri hanno sfruttato l’assenza del Togo, nel Gruppo 13, per incamerare 2 punti. Mondiali a squadre maschili Ottimo il rendimento delle formazioni europee. Successi per Belgio (3-0 alle Fiji), Austria (3-0 alla Malesia nello stesso raggruppamento dell’Italia), Grecia (3-0 alla Nuova Caledonia), Danimarca (3-0 al Madagascar) e Slovenia (3-0 alla Cechia). L’Australia, sempre con score netto, si aggiudica l’incrocio con la Nuova Zelanda, mentre il Brasile di Calderano piega in extremis 3-2 l’Ungheria.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Tennistavolo: Europa e Brasile ok ai Mondiali a squadre. All’Australia il derby contro la Nuova Zelanda Notizie correlate Basket 3×3: Italia, buona la prima nelle qualificazioni ai Mondiali contro la Nuova ZelandaPrima vittoria per l’Italia nel torneo di qualificazione ai Mondiali di basket 3×3 in corso di svolgimento a Singapore. Tennistavolo, l’Italia maschile vince senza giocare ai Mondiali a squadre. Successo dell’Austria nello stesso gironeTennistavolo, l’Italia femminile si qualifica ai Mondiali a squadre grazie al ranking.