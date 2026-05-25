La petizione delle Mani Rosse arriva in Regione | Basta complicità con il genocidio a Gaza

Notizia in breve

Il 26 maggio alle 15 si svolgerà un sit-in in viale Aldo Moro 50, davanti alla sede della Regione Emilia-Romagna, durante il quale verrà consegnata una petizione popolare intitolata “Basta complicità”. La petizione è stata promossa dal gruppo Mani Rosse Antirazziste Forlì e ha coinvolto attivisti da novembre 2025. L'iniziativa si concentra sulla richiesta di cessare il supporto a politiche considerate collegate a un conflitto in Gaza.