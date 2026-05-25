La petizione delle Mani Rosse arriva in Regione | Basta complicità con il genocidio a Gaza
Il 26 maggio alle 15 si svolgerà un sit-in in viale Aldo Moro 50, davanti alla sede della Regione Emilia-Romagna, durante il quale verrà consegnata una petizione popolare intitolata “Basta complicità”. La petizione è stata promossa dal gruppo Mani Rosse Antirazziste Forlì e ha coinvolto attivisti da novembre 2025. L'iniziativa si concentra sulla richiesta di cessare il supporto a politiche considerate collegate a un conflitto in Gaza.
Si terrà il 26 maggio, alle 15 in viale Aldo Moro 50, il sit in sotto la Regione Emilia Romagna con la consegna della petizione popolare “Basta complicità”, che ha visto impegnato il gruppo Mani Rosse Antirazziste Forlì da novembre 2025 a oggi. A Forlì e comprensorio sono state raccolte oltre. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
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