La Flotilla squarcia il velo dell’ipocrisia e della complicità del nostro governo nel genocidio

Le missioni delle diverse Flotille hanno portato alla luce dettagli sugli sforzi di un ampio movimento di solidarietà, composto da persone di varia provenienza e background, che si oppone con determinazione alle minacce e ai soprusi. Questi gruppi hanno attraversato diverse tappe, mettendo in discussione le posizioni ufficiali e rivelando aspetti nascosti di un contesto complesso. La loro attività sembra evidenziare una volontà condivisa di resistere e di far conoscere le proprie posizioni senza ricorrere alla violenza.

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Le missioni delle varie Flotille dimostrano con estrema chiarezza due cose. Primo, l’esistenza di un grande movimento di solidarietà, nonviolento ma fortemente determinato, che comprende persone di ogni origine ed estrazione e non si piega di fronte alle minacce e ai soprusi. Secondo, quella di uno Stato terrorista e canaglia che non rispetta né il diritto internazionale né le più elementari norme di umanità. Il governo italiano, col suo vergognoso silenzio, all’ombra del quale continua in realtà ad alimentare in vario modo la macchina del genocidio, sceglie ancora una volta di stare dalla parte degli assassini. È dovere costituzionale di ogni cittadino italiano mobilitarsi per porre fine a questo scandalo inaudito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La Flotilla squarcia il velo dell’ipocrisia e della complicità del nostro governo nel genocidio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Flotilla, il deputato Carotenuto a bordo intervistato dall’inviato del Fatto Mantovani: “Assurda la complicità del governo italiano con Isrtaele”Alla Global Sumud Flotilla, ripartita giovedì dalla Turchia verso Gaza, si è unito Dario Carotenuto, deputato del Movimento 5 stelle e unico... Flotilla, Cusimano (Usb): "Governo italiano complice del genocidio palestinese"“Il governo italiano è palesemente complice di un genocidio che si sta perpetuando e non riesce in alcun modo neanche a criticarlo”. Flotilla, chi sono gli italiani fermati. E il grillino la spara grossa: Come il 7 ottobreIn Israele è iniziato lo sbarco nel porto Ashdod del primo gruppo di attivisti della Flotilla fermati dagli israeliani. Un secondo gruppo ... iltempo.it Flotilla, Israele ferma tutte le barche dirette a Gaza. Attivisti: 29 italiani detenutiLeggi su Sky TG24 l'articolo Israele blocca la Flotilla, fermati 12 italiani. Tajani: Siano rilasciati subito ... tg24.sky.it