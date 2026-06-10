Le strade dell'Aia sono state decorate con bandierine, lampioni e palazzi interamente rivestiti di arancione, colore simbolo del paese. Con l’avvicinarsi dei Mondiali 2026, molte aree della città sono state allestite con decorazioni in vista dell’evento. La preparazione si concentra principalmente sulle aree pubbliche e sui punti di maggiore afflusso pubblico. Nessuna informazione è stata comunicata riguardo a modifiche infrastrutturali o eventi ufficiali collegati.

Migliaia di bandierine arancioni, i palazzi tappezzati di arancione, lampioni arancioni e bandiere nazionali: i Mondiali 2026 sono alle porte e l’Olanda non è mai stata così pronta. Gli abitanti dell’Aia hanno decorato la città e, in particolare, la strada Marktweg con un mare di arancione alternato a sagome di leoni rampanti, altro simbolo nazionale. La squadra esordirà nel torneo domenica 14 giugno, sfidando il Giappone a Dallas; poi affronteranno la Svezia a Houston il 20 giugno e completeranno il girone contro la Tunisia sei giorni dopo a Kansas City. Pur essendo un Paese piccolo, con 19 milioni di abitanti, i Paesi Bassi hanno spesso superato le aspettative ai Mondiali, raggiungendo la finale tre volte – nel 1974, nel 1978 e nel 2010 – ma senza mai vincere il titolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, l'Olanda si prepara: le strade dell'Aia vestite di arancione

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