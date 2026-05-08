Foggia si prepara per la ' Run for' | il percorso di gara e le strade interessate

Domenica 10 maggio si svolge a Foggia la quarta edizione della “Run for”, una gara podistica sulla distanza di 10 km. La manifestazione assegna il titolo provinciale federale di corsa su strada. La gara interesserà diverse strade della città, che verranno chiuse al traffico durante le ore della competizione. Sono previsti numerosi partecipanti provenienti dalla zona e non solo.

Domenica 10 maggio, a Foggia, parte la quarta edizione della “'Run for'” manifestazione podistica che quest’anno assegna il titolo provinciale federale di corsa su strada 10 km.L’evento ha richiamato l’interesse di numerosissimi atleti ed appassionati da ogni parte d’Italia: 1.600 gli iscritti di.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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