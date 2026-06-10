Mondiali 2026 | la Top 11 degli esclusi vale 722 milioni di euro

Chi sono i due ex Napoli che pesano per 215 milioni?. Quali campioni mancheranno per decisioni tecniche e non per infortuni?. Come influirà l'assenza di Palmer e Foden sulle chance inglesi?. Perché gli infortuni ai pilastri difensivi cambieranno il livello del torneo?.? In Breve Reparto offensivo da 400 milioni guidato da Kvaratskhelia (140 milioni) e Palmer (100 milioni).. Centrocampo da 150 milioni con Szoboszlai e Camavinga esclusi per motivi tecnici o qualificativi.. Infortuni gravi colpiscono Xavi Simons, Rodrygo e Ekitike con lesioni ai legamenti e tendini.. Nazioni come Georgia, Nigeria, Ungheria e Danimarca mancheranno di stelle come Osimhen e Lewandowski. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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