Mondiali 2026 | la Top 11 degli esclusi vale 722 milioni di euro
Due ex giocatori del Napoli, ancora attivi, sono tra gli esclusi dai Mondiali 2026, con un valore complessivo stimato di 215 milioni di euro. La lista dei 11 esclusi include anche atleti di alto livello che, per scelte tecniche, non parteciperanno alla competizione. La somma delle valutazioni di questi esclusi supera i 700 milioni di euro, evidenziando il peso economico delle assenze in vista del torneo.
Chi sono i due ex Napoli che pesano per 215 milioni?. Quali campioni mancheranno per decisioni tecniche e non per infortuni?. Come influirà l'assenza di Palmer e Foden sulle chance inglesi?. Perché gli infortuni ai pilastri difensivi cambieranno il livello del torneo?.? In Breve Reparto offensivo da 400 milioni guidato da Kvaratskhelia (140 milioni) e Palmer (100 milioni).. Centrocampo da 150 milioni con Szoboszlai e Camavinga esclusi per motivi tecnici o qualificativi.. Infortuni gravi colpiscono Xavi Simons, Rodrygo e Ekitike con lesioni ai legamenti e tendini.. Nazioni come Georgia, Nigeria, Ungheria e Danimarca mancheranno di stelle come Osimhen e Lewandowski. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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