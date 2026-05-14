Serie A tutte le partite di domenica | dove vederle in tv tra DAZN Sky e NOW

Domenica 17 maggio si disputerà la 37esima giornata di Serie A, con diverse partite in programma. Tra queste, il derby della Capitale tra Roma e Lazio si giocherà alle 12, mentre si svolgeranno anche incontri tra Como e Parma, Genoa e Milan, Juventus e Fiorentina, e Pisa e Napoli. Per seguire le partite, gli spettatori potranno sintonizzarsi su piattaforme come DAZN, Sky e NOW, che trasmetteranno gli incontri in diretta televisiva. La giornata si preannuncia ricca di sfide decisive per la stagione.

Roma, 14 maggio 2026 – La 37esima giornata di Serie A cambia volto dopo il caso Roma-Lazio. Il derby della Capitale si giocherà domenica 17 maggio alle 12, insieme alle altre partite decisive per la corsa Champions: Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli. La decisione è arrivata dopo giorni di confronto tra Lega Serie A e Prefettura di Roma, con il passaggio anche davanti al Tar del Lazio. Alla fine è stata accolta la soluzione della domenica all’ora di pranzo, pensata per garantire la contemporaneità tra le squadre coinvolte nella lotta per l’Europa e, allo stesso tempo, gestire l’ordine pubblico nella Capitale. Il calendario televisivo resta invece quello già comunicato dalla Lega Serie A per la penultima giornata: tutte le partite saranno visibili su DAZN. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

INTER-BOLOGNA 3-1 | HIGHLIGHTS | 18ª GIORNATA | SERIE A ENILIVE 2025/26

Sullo stesso argomento

Serie A oggi: partite, orari e dove vederle in TV e streaming (Sky e DAZN)Tutte le partite della 31ª giornata di Serie A in programma oggi: orari, calendario completo e dove seguirle in diretta TV e streaming su Sky e DAZN.

???? ?????? ?? ????????? ?????-????? La Lega Serie A e la Prefettura di Roma hanno trovato l’accordo: il derby Roma-Lazio , Genoa-Milan e tutte le altre partite delle squadre immischiate nella corsa Champions si giocheranno domenica all x.com

Tutte le squadre di Serie A eliminate dai tornei europei reddit

Serie A, i bilanci nel dettaglio di tutte le squadre: Juventus sul podio delle perdite, profitti record per il Napoli, Atalanta regina delle plusvalenzeUn`analisi della Gazzetta dello Sport ci illustra i conti della Serie A, con i dettagli dei bilanci di tutte le squadre, aggiornati alla stagione 2023-24. Secondo. calciomercato.com

Serie A, l'Albo d'Oro: tutte le squadre vincitrici del campionatoScopri l'Albo d'Oro della Serie A completo ed aggiornato: leggi l'elenco di tutti i Club vincitori dello Scudetto tricolore, dal Campionato 1898 ad oggi. sport.virgilio.it