I tifosi che seguono i Mondiali del 2026 in Nord America affrontano costi variabili per partecipare, tra biglietti, viaggi e spese quotidiane. Il prezzo delle maglie ufficiali supera i 70 euro, mentre snack e bevande da supermercato possono arrivare a circa 10 euro al giorno. I costi di trasporto e alloggio variano in base alle città e alle scelte individuali, con tariffe che spesso raddoppiano durante il torneo. La spesa totale dipende dalle preferenze e dalla durata della presenza sul posto.

C’è il tifoso che compra il biglietto e vola in Nord America. E poi c’è l’altro Mondiale, molto più grande: quello di chi resta a casa, organizza una serata con gli amici, compra una maglia, riempie il frigo, cambia televisore, ordina delivery, cerca il pallone ufficiale, prende gadget per i figli e segue le partite tra salotto, bar e supermercato. La FIFA World Cup 2026 sarà la più grande di sempre: 48 squadre, 104 partite, 16 città e 39 giorni tra Stati Uniti, Canada e Messico. Proprio questa scala cambia il peso economico del torneo: non c’è un solo picco di consumo, ma una sequenza di micro-picchi distribuiti lungo più di un mese. Il Mondiale non entra solo negli stadi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Mondiali 2026, il carrello dei tifosi: quanto costa vivere il torneo tra maglie, snack e supermercati

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