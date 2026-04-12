Mondiali errore nelle maglie ufficiali | il difetto che stizza i tifosi

Durante i Mondiali di calcio, in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico, è stato riscontrato un problema nelle maglie ufficiali prodotte da un'azienda di Beaverton. L'azienda ha riconosciuto un errore di produzione che riguarda alcune delle maglie distribuite ai tifosi. La vicenda ha suscitato reazioni di insoddisfazione tra gli appassionati che hanno acquistato i capi. Non sono stati comunicati dettagli specifici su come l'azienda intenda risolvere la situazione.

Il colosso di Beaverton ha dovuto ammettere un errore di produzione che coinvolge le maglie ufficiali per i Mondiali di calcio in programma tra Stati Uniti, Canada e Messico. Un difetto strutturale nelle cuciture della spalla destra sta creando problemi estetici sia ai kit delle nazionali che alle divise acquistate dai tifosi, costringendo l’azienda a una corsa contro il tempo a soli due mesi dall’inizio del torneo. Un difetto tecnico rilevato durante i test sul campo. La questione è emersa con chiarezza proprio grazie alle fasi di prova: le divise con il logo del baffo sono state indossate dalle squadre durante incontri amichevoli e ufficiali, permettendo di individuare l’anomalia prima dell’inizio della competizione mondiale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mondiali, errore nelle maglie ufficiali: il difetto che stizza i tifosi Nike conferma di aver sbagliato tutte le maglie dei Mondiali per colpa di un difetto di fabbricaÈ impossibile non notare la cucitura sulle spalle che crea una gobba antiestetica, unita alle maniche troppo corte e allo scollo largo: Nike si scusa... Leggi anche: Sbarcano in Messico senza le maglie ufficiali: la storia assurda della Nuova Caledonia, i dilettanti a un passo dai Mondiali