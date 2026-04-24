In vista dei Mondiali del 2026, la piattaforma digitale ha annunciato il lancio di DAZN48, un progetto che coinvolge 48 talenti per seguire il torneo. L’obiettivo è offrire ai tifosi un punto di vista diretto e autentico sull’evento, attraverso le testimonianze di appassionati provenienti da diverse parti del mondo. Questa iniziativa mira a creare un racconto collettivo del torneo, puntando sulla varietà di opinioni e sulla partecipazione di chi vive dal vivo le emozioni delle partite.

Un racconto globale con 48 talent digitali per seguire la Coppa del Mondo dal punto di vista dei tifosi. Il 2026 segnerà una svolta epocale per la storia del calcio, con una Coppa del Mondo FIFA che per la prima volta vedrà ai nastri di partenza ben 48 nazioni. In questo scenario di espansione senza precedenti, DAZN, leader mondiale nell’ intrattenimento sportivo, ha deciso di rispondere con una strategia editoriale ambiziosa. È stata annunciata da Londra la nascita di DAZN48, un’iniziativa globale che mira a riscrivere il paradigma della narrazione sportiva, mettendo i tifosi e la loro voce al centro del palcoscenico internazionale. Il progetto si basa sulla creazione di una vera e propria “nazionale” di creator, composta da 48 talenti digitali, ognuno dei quali rappresenterà uno dei Paesi qualificati al torneo.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Mondiali 2026, DAZN lancia DAZN48 per raccontare il torneo attraverso le voci dei tifosi

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