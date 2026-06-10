Mondiali 2026 i calciatori più affascinanti del torneo

Tra i calciatori in vista al Mondiale 2026, alcuni sono già noti per il loro look curato e il modo di presentarsi. Si tratta di atleti che, oltre alle prestazioni sportive, attirano l’attenzione sui social e tra i tifosi per il loro stile e presenza. Le loro immagini, spesso condivise durante gli allenamenti o in occasioni ufficiali, fanno il giro delle piattaforme digitali. La loro popolarità si combina con le partite che si svolgeranno nelle diverse nazioni ospitanti.

Verso la rassegna. Il Mondiale 2026 si annuncia come uno degli eventi sportivi più attesi degli ultimi anni, ma oltre alle sfide sul campo e alla corsa al titolo, a catturare l’attenzione del pubblico saranno anche i protagonisti più amati per fascino, stile e popolarità. Secondo un’analisi degli esperti Sisal, alcuni dei più grandi campioni del calcio mondiale si preparano a vivere la competizione da assoluti protagonisti, non solo per le loro qualità tecniche ma anche per il seguito mediatico che li accompagna. Tra i nomi più attesi c’è quello del capitano della Francia, Kylian Mbappé, tra i principali candidati al titolo di capocannoniere del torneo e da tempo al centro dell’attenzione anche per i rumors che lo vorrebbero vicino all’attrice spagnola Ester Expósito. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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