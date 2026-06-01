Curaçao sarà il paese più piccolo tra le nazionali ai Mondiali 2026, con un numero limitato di tifosi. La nazione ha la squadra con l’allenatore più anziano del torneo. Non ci saranno milioni di persone a sostenere la nazionale, dato che il paese ha una popolazione molto ridotta. La partecipazione alla fase finale del torneo rappresenta comunque un traguardo importante per la squadra.

Non ci saranno milioni di persone di Curaçao a tifare per la loro nazionale ai Mondiali 2026, perché il Paese non ha milioni di abitanti. Neanche lontanamente. Prima ancora che il torneo inizi, la squadra ha già scritto una storia senza precedenti nella storia dei Mondiali di calcio. Un minuscolo Paese insulare – territorio autonomo – di circa 156.000 abitanti nei Caraibi è diventato il più piccolo, sia per popolazione che per estensione territoriale, ad aver raggiunto il palcoscenico più importante del calcio mondiale. E come se non bastasse, lo sta facendo sotto la guida di un allenatore, Dick Advocaat, che a 78 anni sta per diventare il più anziano nella storia del torneo. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, Curaçao: il Paese più piccolo con l’allenatore più anziano del torneo

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History already made as tiny Curaçao's 'Blue Wave' heads to soccer World Cup

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