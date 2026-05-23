Il Mondiale 2026 sarà il più grande di sempre, con 48 nazionali partecipanti e partite in tre paesi. La competizione si svolgerà tra Canada, Stati Uniti e Messico. La Rai trasmetterà il torneo, che avrà un formato rinnovato rispetto alle edizioni precedenti. Saranno coinvolti numerosi stadi e città, con un aumento del numero di partite rispetto alle edizioni passate. La fase finale si terrà negli Stati Uniti, con partite anche in Canada e Messico.

Il Coppa del Mondo FIFA 2026 sarà il più grande di sempre Tre Paesi, 48 nazionali e uno spettacolo mai visto tra Canada, Stati Uniti e Messico. Un torneo che rivoluziona il calcio mondiale con numeri record e nuove sfide a eliminazione diretta. La copertura di Rai porterà 35 partite in diretta, con inviati sul posto e un racconto completo tra TV, radio e piattaforme digitali.? Sarà anche il possibile “last dance” di Lionel Messi e Cristiano Ronaldo, oltre a grandi protagonisti come Carlo Ancelotti in panchina. Iscriviti al canale, lascia un like e commenta quale nazionale tiferai. Condividi il video e preparati a vivere un Mondiale storico Digital-News. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Mondiali 2026 Il torneo più grande di sempre su Rai

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mondiali 2026 Il torneo più grande di sempre su Rai

Sullo stesso argomento

Mondiali 2026, Infantino in Messico: “Torneo sarà una grande festa”La presidente messicana Claudia Sheinbaum ha incontrato il presidente della FIFA Gianni Infantino a Città del Messico per esaminare i preparativi per...

Internazionali d’Italia 2026, niente Rai: Sky punta su Tv8 per il torneo in chiaroGli Internazionali d’Italia 2026 non saranno più visibili sulla Rai, che perde un altro evento di primo piano dopo le ATP Finals.

L'effetto dei Mondiali 2026 sull'economia svizzera, pur presente grazie alla sede della FIFA, è destinato a essere meno rilevante di quanto le dimensioni record del torneo suggerirebbero, a causa della concorrenza di altre grandi manifestazioni sportive. x.com

Come seguo il Campionato del Mondo 2026 dal Giappone? reddit

Mondiali 2026, la guida agli orari delle partite per chi guarda dall’ItaliaTutti gli orari italiani delle partite dei Mondiali 2026: guida pratica ai fusi orari di USA, Messico e Canada. notizie.it

Stadi Mondiali 2026, la guida ai 16 impianti tra USA, Canada e Messico: dall’Azteca al MetLifeStadi Mondiali 2026, la guida ai 16 impianti tra USA, Canada e Messico: dall'Azteca al MetLife di New York, capienze, storie, curiosità e calendario. ilnapolista.it