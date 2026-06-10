Per i Mondiali 2026 negli Stati Uniti, sono stati schierati droni e cani robot per la sorveglianza. Le autorità hanno aumentato i controlli, considerando l’ampia diffusione di eventi e il numero di nazioni coinvolte. Il torneo coinvolge 16 città tra Stati Uniti, Messico e Canada e comprende 48 squadre con 104 partite. Il sistema di sicurezza si basa su tecnologie avanzate per monitorare l’area e prevenire eventuali minacce.

I Mondiali 2026, evento mastodontico con 48 squadre e 104 partite che prenderà il via domani in 16 città tra Stati Uniti, Messico e Canada, rappresenta una sfida di sicurezza senza precedenti, con un numero di paesi, partite e un’area geografica più estesa che mai. Tutto ciò avviene sullo sfondo della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, della crescente violenza politica nell’orbita del presidente Donald Trump e dei timori sempre più forti di interferenze generate dall’intelligenza artificiale, creando un contesto di minaccia complesso per le autorità. A sovrintendere al vasto apparato di sicurezza c’è una moltitudine di agenzie federali, dipartimenti di polizia statali e locali ed enti privati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, droni e cani robot: in Usa allerta massima per la sicurezza. Trump: “I visti? Vogliamo che entri la gente giusta”

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