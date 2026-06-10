L’apertura dei Mondiali 2026, che si svolgono in 16 città tra Stati Uniti, Messico e Canada, avviene domani. L’evento coinvolge 48 squadre e 104 partite, coprendo un’area più vasta e con più paesi rispetto alle edizioni precedenti. La sicurezza è al centro dell’attenzione e sono stati adottati sistemi avanzati di sorveglianza, tra cui droni e cani robot, per monitorare l’intera area.

I Mondiali 2026, evento mastodontico con 48 squadre e 104 partite che prenderà il via domani in 16 città tra Stati Uniti, Messico e Canada, rappresenta una sfida di sicurezza senza precedenti, con un numero di paesi, partite e un’area geografica più estesa che mai. Tutto ciò avviene sullo sfondo della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran, della crescente violenza politica nell’orbita del presidente Donald Trump e dei timori sempre più forti di interferenze generate dall’intelligenza artificiale, creando un contesto di minaccia complesso per le autorità. A sovrintendere al vasto apparato di sicurezza c’è una moltitudine di agenzie federali, dipartimenti di polizia statali e locali ed enti privati. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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© Lapresse.it - Mondiali 2026, dai droni ai cani robot: in Usa allerta massima per la sicurezza

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U.S. Military Just Completed A Historic Robot Rescue In The Strait Of Hormuz

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