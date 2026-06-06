Le autorità statunitensi hanno concesso i visti ai 15 membri dello staff tecnico dell’Iran per i Mondiali 2026, ma hanno escluso alcuni dirigenti dal viaggio. Non sono stati forniti dettagli sui motivi del rifiuto dei visti ai membri dello staff tecnico, né sui nomi specifici dei dirigenti esclusi. La decisione riguarda esclusivamente i visti, senza influire sulla partecipazione della squadra. La selezione dei membri dello staff e le motivazioni ufficiali non sono state rese pubbliche.

Chi sono i 15 membri dello staff tecnico esclusi dal viaggio?. Perché le autorità americane hanno negato il visto ai dirigenti?. Come potrà la nazionale allenarsi senza il supporto tecnico accreditato?. Dove si ritirerà la squadra dopo il rifiuto per l'Arizona?.? In Breve Almeno 15 membri dello staff tecnico e dirigenti accreditati Fifa restano esclusi.. L'ambasciatore Abolfazl Pasandideh aveva espresso dubbi sulla disponibilità dei visti.. La base operativa sarà a Tijuana invece che in Arizona.. Partite previste il 15 giugno a Los Angeles, 21 giugno e 26 giugno.. I calciatori iraniani ottengono il per gli Stati Uniti: esclusi 15 membri dello staff tecnico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Segui gli aggiornamenti su Mondiali.

© Ameve.eu - Mondiali 2026: visti USA sì per l’Iran, ma staff escluso dal viaggio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Mondiali 2026, cosa può cambiare con la guerra L'Iran si tira fuori ma a Trump non interessa

Notizie e thread social correlati

Mondiali 2026: via libera ai visti Usa per la nazionale iraniana, ma solo ai calciatori. «Negati ad almeno 15 membri dello staff»I calciatori della nazionale iraniana partecipanti ai Mondiali 2026 hanno ottenuto i visti per entrare negli Stati Uniti.

Iran, per ora niente Mondiali: la Nazionale vola in Messico ma non ha i visti per entrare negli UsaLa nazionale iraniana è partita per il Messico, ma non ha ottenuto i visti necessari per entrare negli Stati Uniti.

Temi più discussi: Mondiali: gli Usa hanno concesso i visti alla nazionale dell'Iran; Iran, per ora niente Mondiali: la Nazionale vola in Messico ma non ha i visti per entrare negli Usa; Mondiali 2026, arrivano i visti Usa ai giocatori dell’Iran; Mondiali, Iran senza visti Usa per le partite negli Stati Uniti.

Mondiali 2026, ai giocatori dell’Iran consegnati i visti per gli Usa. Approfondisci qui x.com

Mondiali 2026, arrivano i visti Usa ai giocatori dell’IranI giocatori della Nazionale di calcio dell’Iran hanno ricevuto i visti di ingresso negli Stati Uniti, a dieci giorni dal loro esordio nella Coppa del Mondo 2026 a Los Angeles contro la Nuova Zelanda. msn.com

Mondiali calcio, Usa hanno concesso i visti alla nazionale dell'IranI calciatori della nazionale iraniana impegnati ai Mondiali hanno ottenuto i visti per entrare negli Stati Uniti. Lo ha riferito un funzionario della Casa Bianca alla Reuters. L'ambasciatore iraniano ... tg24.sky.it

Miglior eSIM per USA e Messico durante i Mondiali FIFA 2026? reddit