Mondiali 2026 domani si parte Protagonisti storie e polemiche del torneo più atteso

Domani inizia il Mondiale 2026, con l’Italia che seguirà il torneo per la terza volta consecutiva senza parteciparvi. Il torneo si svolge in Nord America, coinvolgendo diverse nazioni e città, e si prevede che sarà il più grande mai organizzato. Tra i temi discussi ci sono le polemiche legate alla scelta delle sedi e alle procedure di qualificazione. Numerosi protagonisti e storie sono pronti a essere raccontati durante le settimane di competizione.

Da quel 31 marzo e da quella piovosa, a tratti gelida, notte di Zenica, in Bosnia, il sentimento che ha accompagnato il nostro avvicinamento ai Mondiali è stato uno soltanto: tristezza. Ma anche amarezza, rabbia e delusione. L'Italia non sarà alla Coppa del Mondo per la terza volta consecutiva e questo lo sappiamo ormai da oltre due mesi. Il nostro calcio attraversa una crisi profonda e, mentre si avvicinano le elezioni federali del 22 giugno – dalle quali uscirà il presidente chiamato a nominare il nuovo commissario tecnico e ad avviare quel percorso di riforme di cui tutto il sistema sembra avere urgente bisogno – non resta che farsene definitivamente una ragione. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Mondiali 2026 Il torneo più grande di sempre su Rai

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