Mondiali 2026 domani si parte Protagonisti storie e polemiche del torneo più atteso

Da laverita.info 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Domani inizia il Mondiale 2026, con l’Italia che seguirà il torneo per la terza volta consecutiva senza parteciparvi. Il torneo si svolge in Nord America, coinvolgendo diverse nazioni e città, e si prevede che sarà il più grande mai organizzato. Tra i temi discussi ci sono le polemiche legate alla scelta delle sedi e alle procedure di qualificazione. Numerosi protagonisti e storie sono pronti a essere raccontati durante le settimane di competizione.

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Da quel 31 marzo e da quella piovosa, a tratti gelida, notte di Zenica, in Bosnia, il sentimento che ha accompagnato il nostro avvicinamento ai Mondiali è stato uno soltanto: tristezza. Ma anche amarezza, rabbia e delusione. L'Italia non sarà alla Coppa del Mondo per la terza volta consecutiva e questo lo sappiamo ormai da oltre due mesi. Il nostro calcio attraversa una crisi profonda e, mentre si avvicinano le elezioni federali del 22 giugno – dalle quali uscirà il presidente chiamato a nominare il nuovo commissario tecnico e ad avviare quel percorso di riforme di cui tutto il sistema sembra avere urgente bisogno – non resta che farsene definitivamente una ragione. 🔗 Leggi su Laverita.info

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Mondiali 2026 Il torneo più grande di sempre su Rai

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