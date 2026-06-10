Tra le possibili outsider di questo Mondiale c’è l’Olanda di “Rambo” Koeman, che vuole riscattarsi dall’eliminazione ai rigori contro l’Argentina ai quarti di finale di Qatar 2022. Gli Orange possono contare sull’esperienza di De Jong e Van Dijk, ma anche sui gol di Gakpo e Malen, reduce da una seconda parte di stagione stratosferica con la Roma. Ecco come giocherà l’Olanda. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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© Gazzetta.it - Mondiali 2026, come giocherà l'Olanda? De Jong, Gakpo e un Malen in formissima

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MUNDIAL 2026: quiénes PASARÁN la Fase de Grupos Las PROBABILIDADES de cada país.

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