Malen conquista anche l’Olanda | l’attaccante della Roma vola al Mondiale 2026 dopo la stagione record

Il commissario tecnico dei Paesi Bassi ha annunciato la lista definitiva dei 26 convocati per il Mondiale 2026 in Nord America, includendo anche l’attaccante della Roma. Malen, che ha avuto una stagione record, vola così alla sua prima partecipazione alla competizione internazionale con la nazionale olandese. La convocazione ufficiale è stata resa nota senza ulteriori dettagli sui criteri di selezione.

Il commissario tecnico dei Paesi Bassi, Ronald Koeman, ha ufficializzato la lista definitiva dei 26 calciatori convocati per la Coppa del Mondo 2026 in Nord America, inserendo nell’elenco ufficiale anche l’attaccante della Roma Donyell Malen. La notizia, diffusa tramite i canali ufficiali della federazione olandese e ripresa dalle principali agenzie di stampa sportive, certifica il momento d’oro della punta, che si aggregherà alla spedizione internazionale subito dopo aver archiviato gli impegni agonistici con il club capitolino per iniziare la preparazione in vista dell’esordio nel torneo. Il centravanti olandese corona in questo modo una stagione straordinaria dal punto di vista realizzativo e delle prestazioni personali, culminata recentemente con la decisione della Roma di riscattare il suo cartellino a titolo definitivo. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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Malen resta alla Roma, lannuncio: «Bobby resta». Nel video social anche Il Messaggero

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