Quattro giocatori di nazionalità italiana sono stati convocati dall’Olanda per il Mondiale 2026. Si tratta di Dumfries, Koopmeiners, De Roon e Malen, scelti dal ct Koeman. La lista ufficiale è stata comunicata in vista della fase finale della competizione. Nessun altro dettaglio sui ruoli o le qualificazioni. La convocazione riguarda esclusivamente questi quattro atleti.

Mondiale 2026, i convocati dell’Olanda: Dumfries, Koopmeiners, De Roon e Malen gli “italiani” scelti dal ct Koeman. Sono 26 i convocati dell’Olanda per il prossimo Mondiale. La selezione del Ct Ronald Koeman è stata inserita nel Gruppo F insieme a Tunisia, Svezia e Giappone: proprio contro i nipponici gli Oranje debutteranno nella competizione, con calcio d’inizio fissato per domenica 14 giugno alle 22:00 italiane. Nel gruppo figurano diversi volti noti della Serie A. Tra i difensori spicca Denzel Dumfries, mentre in mezzo al campo trovano spazio Teun Koopmeiners e Marten De Roon. In attacco presente anche Donyell Malen, reduce dal rinnovo con la Roma. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Convocati Olanda per il Mondiale: Dumfries, Koopmeiners, De Roon e Malen tra i quattro “italiani”

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