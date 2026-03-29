Un tifoso è deceduto allo stadio Azteca di Città del Messico prima dell’incontro tra Messico e Portogallo, terminato con un pareggio di 0-0. L’incidente è avvenuto mentre il supporter si trovava in un anello superiore dell’impianto. La partita si è disputata nel giorno della riapertura dello stadio in vista dei Mondiali. La polizia e i servizi di emergenza sono intervenuti sul posto.

Un tifoso messicano è morto allo stadio Azteca, prima dell’amichevole tra Messico e Portogallo terminata 0-0, a Città del Messico, dopo essere caduto da un anello superiore dell’edificio. Secondo quanto riferito dalla Segreteria per la Sicurezza dei Cittadini di Città del Messico, la persona era in stato di ebbrezza e ha tentato di scendere dal secondo al primo piano passando dall’esterno dei palchi, precipitando nel parcheggio dal palco VIP dello stadio messicano. Tutto in un giorno che doveva essere di festa: era infatti la giornata di riapertura dell’Azteca dopo anni di lavori in vista dei Mondiali 2026 che cominceranno a giugno e si svolgeranno tra Usa, Messico e Canada. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Choc in Messico: tifoso precipita e muore. Polemiche allo stadio Azteca nel giorno della riapertura verso i Mondiali

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