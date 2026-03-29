Messico tifoso precipita dagli spalti e muore durante l’amichevole con il Portogallo allo Stadio Azteca

Durante l’amichevole tra Messico e Portogallo allo Stadio Azteca di Città del Messico, un tifoso è caduto dagli spalti e ha perso la vita. La partita, conclusa con il risultato di 0-0, si è svolta normalmente, ma la tragedia ha attirato l’attenzione dei presenti e delle autorità. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

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