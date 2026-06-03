Mondiali 2026 l’Inghilterra ‘invia’ 200 calciatori Solo 71 dalla serie A | tutti i numeri della Coppa del Mondo

Per i Mondiali 2026, l’Inghilterra ha convocato circa 200 calciatori, di cui 71 provenienti dalla Serie A. La selezione totale include giocatori di diversi campionati europei e internazionali, con un’ampia rappresentanza di club inglesi. La fase di preparazione sta iniziando, con le convocazioni ufficiali che riflettono le scelte dei tecnici in vista della competizione. Il torneo si aprirà l’11 giugno 2026.

Home > Calcio > L’Inghilterra domina ancora la geografia del calcio mondiale: sono ben 200 i giocatori convocati per il prossimo Mondiale che militano nei club di Premier League e dintorni, quasi il doppio rispetto alla Germania e nettamente più dell’Italia, ferma a quota 71. Un dato che da un lato fotografa il crescente peso specifico del calcio inglese, confermato anche dal Manchester City, club più rappresentato al Mondiale con 19 nazionali, davanti a Bayern Monaco, Arsenal e Paris Saint-Germain, ma che soprattutto evidenzia come al pari dell’assenza della nazionale italiana, di pari passo la Serie A perde sempre più terreno allontanandosi definitivamente dall’eden del calcio mondiale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

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