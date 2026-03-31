Tra pochi giorni riprende il campionato di Serie A, con diverse squadre coinvolte in preparazione ai playoff dei Mondiali. Tra i giocatori in rosa, ci sono sei elementi dell'Inter e alcuni calciatori della Juventus coinvolti nelle fasi finali delle competizioni mondiali. La presenza di questi giocatori potrebbe avere ripercussioni sulla corsa allo scudetto, anche se al momento l'attenzione generale sembra concentrata altrove.

Tra qualche giorno torna il campionato di Serie A ma (al momento) pare non interessare troppo a nessuno esclusi gli addetti ai lavori. In questi giorni di playoff mondiali, dove le Nazionali, si giocano l'ultimo spareggio utile alla qualificazione ai Mondiali, tutti i calciatori convocati hanno il focus solo su questo con le formazioni di Serie A che, progressivamente, vedranno rientrare i rispettivi effettivi. Tra playoff e amichevoli, il massimo campionato italiano ha visto la chiamata di 175 giocatori convocati tra nazionali maggiori e Under 21. I calciatori convocati L’Italia (compresa l'Under 21) schiera 24 convocati del nostro campionato, ma è la Croazia la selezione più rappresentata tra i calciatori del campionato italiano, con otto giocatori tra cui Luka Modrić, Lovro Majer e Mario Pašalić. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Chi sono i giocatori di Serie A impegnati ai playoff Mondiali: dai 6 dell'Inter al blocco della Juve, come può influire nella corsa scudetto

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