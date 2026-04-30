Fine vita | Forza Italia sfida il veto di Meloni per sbloccare la legge

Forza Italia ha convocato i deputati alla Camera per cercare di sbloccare la legge sul fine vita, che è ferma da nove mesi al Senato. La questione riguarda il veto di Alfredo Mantovano, che ha impedito l’approvazione definitiva del provvedimento. La riunione si è svolta in un momento di tensione tra le forze politiche, con l’obiettivo di trovare una soluzione per far avanzare la normativa.

? Cosa sapere Forza Italia riunisce i deputati alla Camera per sbloccare la legge sul fine vita.. Il veto di Alfredo Mantovano blocca il provvedimento al Senato da nove mesi.. Mercoledì sera, nella sala Colletti della Camera tra lavori di ristrutturazione ancora in corso, i deputati di Forza Italia si sono riuniti per definire una nuova linea politica sul fine vita, spingendo affinché Fratelli d’Italia rimuova il proprio veto sulla legge. L’incontro, organizzato dal nuovo capogruppo alla Camera Enrico Costa, ha la partecipazione di figure chiave come la capogruppo al Senato Stefania Craxi e il senatore Pierantonio Zanettin, relatore del provvedimento nelle commissioni Giustizia e Affari Sociali di Palazzo Madama.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Fine vita: Forza Italia sfida il veto di Meloni per sbloccare la legge Notizie correlate Leggi anche: Fine vita, la riunione di Forza Italia per spingere la legge chiesta dai Berlusconi: “Fdi tolga il veto” Fine vita nel Lazio: parte la sfida per sbloccare i diritti civiliL’associazione Luca Coscioni avvia questo 21 aprile una raccolta firme per ottenere procedure uniformi e chiare sul suicidio medicalmente assistito,... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Forza Italia scuote alleati e Nordio: Vertice di maggioranza per riparlare di giustizia; Costa rilancia Forza Italia tra giustizia, fine vita e identità liberale; I giovani di Forza Italia: Il 25 Aprile in piazza con Pd e Anpi: noi antifascisti, sbagliato lasciare questo valore solo alla sinistra; Simone Leoni (Forza Italia): Il 25 aprile non è una giornata della sinistra, appartiene a tutti gli italiani - L'intervista. Fine vita, la riunione di Forza Italia per spingere la legge chiesta dai Berlusconi: Fdi tolga il vetoUna spinta sulla legge sul fine vita. Come chiede la famiglia Berlusconi che, dopo la sconfitta referendaria, vuole dare un nuovo volto a Forza Italia sul tema dei diritti. È questo l’esito della prim ... ilfattoquotidiano.it Per noi è un tema essenziale. La nuova Forza Italia riparte dal fine vitaI due nuovi capigruppo rilanciano sui diritti civili. A Palazzo Madama FI vuole accelerare sul testo sul suicidio assistito, ma tra incomprensioni con gli ... huffingtonpost.it Telesveva. . Bisceglie Approdi, tempesta sulle nomine in vista del nuovo CdA: Francesco Spina e Forza Italia attaccano la “spartizione di poltrone” #bisceglie #politica #approdi #nomine - facebook.com facebook C’era anche un emendamento di Forza Italia x.com