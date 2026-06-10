Il 12 giugno a Modena si terrà una manifestazione in Piazza Roma dedicata alla tecnologia e alla sicurezza. Durante l’evento, i partecipanti potranno avvicinarsi a diverse tecnologie avanzate esposte in mostra. Verranno presentati dispositivi e sistemi innovativi utilizzati nel settore della sicurezza, accessibili a tutti i cittadini. L’evento si concluderà con un gala, coinvolgendo pubblico e operatori del settore in un momento di confronto e approfondimento.

? Domande chiave? In Breve Il 12 giugno Modena celebra il 14° Premio Difesa e Sicurezza Emilia-Romagna con mostra e gala. L’Accademia militare di Modena ospita la presentazione della 14a edizione del Premio Difesa e Sicurezza Emilia-Romagna, un appuntamento che punta a dare risalto al contributo delle forze armate e della polizia. L’iniziativa mira a valorizzare non solo le istituzioni, ma anche il ruolo del volontariato e la promozione dei valori civici e della solidarietà all’interno della comunità. Il programma ufficiale prevede due momenti fondamentali che coinvolgeranno direttamente i cittadini modenesi nelle giornate di venerdì. Tra tecnologia e tradizione: il programma della giornata. La mattina del 12 giugno inizierà alle ore 10 in Piazza Roma, dove verrà allestita la mostra Statica Interforze. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, il 12 giugno tra tecnologia e gala per la sicurezza

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