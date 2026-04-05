Sicurezza sfide globali e nuove minacce | a Pescara il confronto sul futuro tra intelligence e tecnologia

A Pescara si è svolto un incontro dedicato alle questioni di sicurezza che coinvolge aspetti come la cybersecurity, l’intelligenza artificiale e il ruolo dell’intelligence. La discussione ha affrontato le sfide attuali legate alle nuove minacce globali, evidenziando come questi temi siano strettamente collegati alla vita di tutti i giorni. L’evento ha visto la partecipazione di esperti e rappresentanti istituzionali, che hanno analizzato le problematiche più urgenti del settore.

Appuntamento nella sala Figlia di Iorio della Provincia enerdì 10 aprile alle 17.30 con il convegno "Sine cura. I perché della sicurezza". Al tavolo esperti, istituzioni e analisti per approfondire i nuovi scenari tra intelligence, cyberspazio e innovazione tecnologica. Un appuntamento aperto al pubblico per comprendere rischi e opportunità di un mondo sempre più interconnesso Dalla cybersecurity all’intelligenza artificiale, fino al ruolo dell’intelligence: sono molte le sfide contemporanee quando si parla di sicurezza e sono temi molto più vicini alla nostra quotidianità di quanto ognuno di noi possa immaginare. Proprio di questo si parlerà venerdì 10 aprile nel convegno “Sine cura. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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Sicurezza, sfide globali e nuove minacce: a Pescara il confronto sul futuro tra intelligence e tecnologiaDalla cybersecurity all’intelligenza artificiale, fino al ruolo dell’intelligence: sono molte le sfide contemporanee quando si parla di sicurezza e sono temi molto più vicini alla nostra quotidianità ... ilpescara.it

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