Negli ultimi cinque anni, il settore della sicurezza urbana a Cesena ha visto un cambiamento significativo grazie a finanziamenti per oltre 758 mila euro. Questi fondi sono stati destinati all’acquisto di tecnologie e a rafforzare i sistemi di controllo, migliorando così le attività della Polizia Locale. La somma ottenuta rappresenta una parte importante degli investimenti fatti per garantire un livello di sicurezza più efficace in città.

La sicurezza urbana a Cesena ha vissuto un’importante evoluzione strutturale nell’ultimo quinquennio, grazie alla capacità della Polizia Locale di intercettare oltre 758 mila euro in finanziamenti. Questi fond?, provenienti principalmente dal Ministero dell’Interno e dalla Regione Emilia-Romagna, hanno permesso l’attuazione di 13 progetti mirati che spaziano dalla tutela delle scuole al potenziamento tecnologico del controllo del territorio. Il percorso intrapreso dal Comando guidato da Andrea Piselli non si è limitato a una gestione ordinaria, ma ha seguito una strategia precisa basata sulla distinzione tra interventi tematici e piani strategici. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cesena: 758mila euro per la sicurezza, tra tecnologia e controllo

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