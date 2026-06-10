Una modella canadese ha partecipato a una sfida social che ha coinvolto un’esca umana in acqua. Un video che mostra l’evento ha superato i 10 milioni di visualizzazioni. La modella si è immersa in mare con l’obiettivo di attirare uno squalo, che ha abboccato all’esca. La scena è stata ripresa e condivisa online, suscitando reazioni di sorpresa tra gli utenti.

Oltre 10 milioni di visualizzazioni per la folle sfida social che ha visto protagonista la modella canadese CeCe Rose. C’è chi l’ha definita una delle trovate più assurde mai viste sui social e chi, guardando il filmato, si è limitato a commentare: «La Florida non può essere un posto reale». Fatto sta che il video ha già superato i 10 milioni di visualizzazioni, trasformando una bizzarra sfida in un fenomeno virale mondiale. Protagonista della vicenda è CeCe Rose, modella e influencer canadese seguita da oltre due milioni di persone su Instagram, che ha accettato di partecipare a un esperimento decisamente fuori dagli schemi. La sfida che ha fatto il giro del mondo. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Modella usata come “esca umana”, poi lo squalo abbocca: il video virale lascia il web senza parole

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AI DramaMurdered by Abusive Husband, Reborn as a Genius Healer Seeking Blood Revenge

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