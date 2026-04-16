Il gattino gonfio come un palloncino diventa virale | il caso che lascia senza parole anche il veterinario

Un gattino randagio, trovato in un rifugio di Palm Springs, ha attirato l’attenzione online per il suo aspetto insolito: il suo corpo risultava completamente gonfio, come un palloncino. La sua condizione ha suscitato curiosità tra gli utenti e anche tra i veterinari, che sono stati chiamati a valutare il caso. La vicenda ha fatto il giro del web, attirando numerosi commenti e condivisioni.

Un gattino randagio apparso in un rifugio della Palm Springs, negli Stati Uniti, è diventato una vera star del web dopo essere stato salvato da una condizione tanto rara quanto sorprendente: il suo corpo era completamente gonfio, al punto da sembrare un piccolo palloncino. La micina, ribattezzata Zoe, è arrivata al Palm Springs Animal Shelter in condizioni insolite. Il suo corpo risultava infatti gonfiato in modo anomalo a causa di un enfisema sottocutaneo, una patologia che provoca l’accumulo di aria sotto la pelle. Nel suo caso, il problema sarebbe stato causato da un danno alla trachea, probabilmente dovuto a un morso accidentale. A.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Il gattino “gonfio come un palloncino” diventa virale: il caso che lascia senza parole anche il veterinario Il gatto e il palloncino esplosivo! Notizie correlate FRATELLI D’ITALIA ZITTISCE PD SUL CASO VESPA: IL COMUNICATO LASCIA SENZA PAROLELa scenata di Bruno Vespa contro Peppe Provenzano del PD diventa un caso politico tra lo sdegno delle opposizioni e la difesa a spada tratta di... “Crudeltà senza fine”: torturano e uccidono l’anziano cane randagio Orelha, quattro adolescenti accusati di maltrattamenti. Il caso diventa virale sui socialEra un cane randagio amatissimo dall’intera comunità di Praia Brava, a Florianopolis, in Brasile.