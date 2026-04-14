Sabrina Carpenter shock al Coachella | quello che ha detto a una fan lascia tutti senza parole e il web insorge

Durante il Coachella Valley Music and Arts Festival 2026, Sabrina Carpenter ha attirato l’attenzione per una frase rivolta a una fan, che ha fatto rapidamente il giro del web e sollevato molte reazioni. Quel momento, inizialmente previsto come uno degli eventi di festa, si è trasformato in un episodio di discussione pubblica. La cantante si è trovata al centro di polemiche che hanno coinvolto molti utenti sui social media, generando un acceso dibattito online.

Il momento doveva essere celebrativo, ma si è trasformato in un caso globale: Sabrina Carpenter finisce al centro delle polemiche durante il Coachella Valley Music and Arts Festival 2026. Un episodio in apparenza banale – una reazione a un suono dal pubblico – ha acceso un dibattito acceso su cultura, sensibilità e responsabilità degli artisti. Il video diventa virale in poche ore, dividendo fan e critica. E la popstar è costretta a intervenire pubblicamente per chiarire. Ma cosa è successo davvero e perché ha fatto arrabbiare così tante persone? Tutto nasce durante il suo set da headliner, uno dei più attesi del festival. Mentre è al pianoforte sul palco principale, una fan tra il pubblico lancia una “ Zaghrouta ”, un richiamo tradizionale diffuso in diverse culture arabe per esprimere gioia in occasioni come matrimoni o celebrazioni.🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Sabrina Carpenter shock al Coachella: quello che ha detto a una fan lascia tutti senza parole e il web insorge Sabrina Carpenter si scusa per la sua battuta infelice al Coachella: “Ora so cos’è una Zaghrouta”Sabrina Carpenter ha risposto alle critiche ricevute online riguardo alla sua reazione a un urlo particolare, proveniente dal pubblico durante la sua... Al via il Coachella Festival: da Sabrina Carpenter a Justin Bieber, ecco i concerti più attesiAnche se da anni si parla di una kermesse un po’ in declino rispetto ai fasti del passato, si tratta comunque di un appuntamento irrinunciabile, non... Rivista Undici. Justin Bieber · Peaches. Al Coachella ci sono tutti: Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Karol G, Ronaldo il Fenomeno, Mbappé, Lozano. Le maglie che spuntano sotto il palco sono davvero esotiche. #coachella #footballjerseys #festival - facebook.com facebook Come tanti mi sono commossa guardando Justin Bieber al Coachella e trovo così stupide le critiche stupide. Come quella di Sabrina Carpenter: “Io sarei stata crocifissa”. Sta’ tranquilla, Justin è stato già crocifisso per anni in modi che nessuno oggi patirebbe v x.com