Durante la stagione calda, l’attenzione si concentra su capi e silhouette che valorizzano la figura e garantiscono comfort. La scelta di vestiti più leggeri e aderenti permette di scoprire più pelle, rendendo necessario optare per soluzioni smart e funzionali. La moda strategica si traduce in capi che combinano stile e praticità, adattandosi alle esigenze di chi desidera sentirsi bene senza rinunciare all’estetica. La ricerca si focalizza su materiali freschi e tagli pensati per l’estate.

S oluzioni smart. Durante la stagione calda, in cui è più frequente scoprirsi e rivelare centimetri di pelle, diventa essenziale trovare capi e silhouette capaci di valorizzare la figura e di far sentire a proprio agio. Come nel caso degli abiti che nascondono la pancia. Outfit di giugno 2026: le idee look anti caldo più glamour della stagione X Nella Primavera-Estate 2026, infatti, i vestiti freschi, leggeri e chic si affermano come preziosi alleati di stile, da sfoggiare dall’ufficio alla cerimonia. Lusinghieri e versatili, gli abiti che nascondono la pancia si preparano dunque a monopolizzare il guardaroba del momento. Quali scegliere e perché. 🔗 Leggi su Iodonna.it

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