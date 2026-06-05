La Moda che verrà | il 9 giugno Bergamo convegno regionale sul futuro del comparto tessile-moda

Notizia in breve

Il 9 giugno si terrà a Bergamo un convegno regionale dedicato al futuro del settore tessile e moda. L'evento affronterà temi come qualità, sostenibilità e tracciabilità dei prodotti. Si parlerà anche di nuove professioni, passaggi generazionali, formazione e del rapporto con i giovani. L'obiettivo è analizzare le sfide e le opportunità per il comparto, coinvolgendo operatori e stakeholder del settore.