La Moda che verrà | il 9 giugno Bergamo convegno regionale sul futuro del comparto tessile-moda
Il 9 giugno si terrà a Bergamo un convegno regionale dedicato al futuro del settore tessile e moda. L'evento affronterà temi come qualità, sostenibilità e tracciabilità dei prodotti. Si parlerà anche di nuove professioni, passaggi generazionali, formazione e del rapporto con i giovani. L'obiettivo è analizzare le sfide e le opportunità per il comparto, coinvolgendo operatori e stakeholder del settore.
Qualità, sostenibilità, tracciabilità, nuove professioni, passaggio generazionale, formazione e rapporto con i giovani. Sono questi alcuni dei temi al centro del convegno regionale “La moda che verrà – Scenari futuri nel comparto del tessile-moda”, promosso da Confartigianato Imprese Bergamo in collaborazione con la Federazione Moda di Confartigianato Lombardia. L’appuntamento è in programma martedì 9 giugno, alle ore 18.30, nella sede di Confartigianato Imprese Bergamo, in via Torretta 12, ( Auditorium “Calegari”). Il convegno si rivolge alle imprese del comparto moda nella sua dimensione più ampia: tessile, abbigliamento, calzaturiero e pulitintolavanderie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it
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