La Moda che verrà | il 9 giugno Bergamo convegno regionale sul futuro del comparto tessile-moda

Da bergamonews.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 9 giugno si terrà a Bergamo un convegno regionale dedicato al futuro del settore tessile e moda. L'evento affronterà temi come qualità, sostenibilità e tracciabilità dei prodotti. Si parlerà anche di nuove professioni, passaggi generazionali, formazione e del rapporto con i giovani. L'obiettivo è analizzare le sfide e le opportunità per il comparto, coinvolgendo operatori e stakeholder del settore.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Qualità, sostenibilità, tracciabilità, nuove professioni, passaggio generazionale, formazione e rapporto con i giovani. Sono questi alcuni dei temi al centro del convegno regionale “La moda che verrà – Scenari futuri nel comparto del tessile-moda”, promosso da Confartigianato Imprese Bergamo in collaborazione con la Federazione Moda di Confartigianato Lombardia. L’appuntamento è in programma martedì 9 giugno, alle ore 18.30, nella sede di Confartigianato Imprese Bergamo, in via Torretta 12, ( Auditorium “Calegari”). Il convegno si rivolge alle imprese del comparto moda nella sua dimensione più ampia: tessile, abbigliamento, calzaturiero e pulitintolavanderie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Segui gli aggiornamenti su Bergamo.

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

La giuria di moda di Vanity Fair: chi è stato il meglio vestito secondo i nostri esperti di moda sul penultimo red carpet del Festival di Cannes?Durante la penultima giornata del Festival di Cannes 2026, gli esperti di moda di Vanity Fair hanno selezionato il look più elegante tra gli outfit...

La giuria della moda di Vanity Fair: secondo i nostri esperti di moda, chi erano le meglio vestite sul red carpet del settimo giorno del Festival di Cannes?Durante il settimo giorno del Festival di Cannes 2026, una giuria composta da esperti di moda ha analizzato le mise indossate sul red carpet.

Argomenti più discussi: Lauro tra rock e performance: premesse di un’estetica che deborda; Fashion Pills: cos’è successo questa settimana nel mondo della moda in 7 news; Saldi estivi 2026: come scegliere i capi che userai davvero; Mbappé, Dembélé, Doué: Jacquemus veste i Bleus per la Coppa del Mondo di calcio 2026.

La moda che verrà – GALLERYSe hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web