Mobilità green | Maggi punta sul coordinamento della filiera H2

Notizia in breve

Un nuovo progetto mira a coordinare la filiera dell’idrogeno per favorire la mobilità green. L’obiettivo è creare connessioni tra produttori e infrastrutture di rifornimento, evitando che le tecnologie rimangano isolate. Si cercano strumenti per integrare le diverse componenti della filiera e facilitare lo sviluppo di una rete di distribuzione efficiente. La strategia si concentra sulla collaborazione tra attori del settore e sulla pianificazione di interventi condivisi.