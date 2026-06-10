Mobilità green | Maggi punta sul coordinamento della filiera H2
Un nuovo progetto mira a coordinare la filiera dell’idrogeno per favorire la mobilità green. L’obiettivo è creare connessioni tra produttori e infrastrutture di rifornimento, evitando che le tecnologie rimangano isolate. Si cercano strumenti per integrare le diverse componenti della filiera e facilitare lo sviluppo di una rete di distribuzione efficiente. La strategia si concentra sulla collaborazione tra attori del settore e sulla pianificazione di interventi condivisi.
? Punti chiave? In Breve L’idrogeno come motore della mobilità: la sfida della coordinazione industriale a Piacenza Expo. Cristina Maggi ha sottolineato oggi l’urgenza di sincronizzare tutti i segmenti della filiera dell’idrogeno durante il convegno dedicato alla mobilità del futuro presso Piacenza Expo. L’evento, che si inserisce nella quinta edizione di Hydrogen Expo, affronta il tema di come generare valore per il tessuto industriale nazionale attraverso l’integrazione di questo vettore energetico nei processi di trasporto sostenibile. L’incontro, intitolato Idrogeno e derivati per la mobilità del futuro: come generare valore per il tessuto industriale nazionale, si svolge nell’ambito della più grande mostra-convegno italiana dedicata al comparto tecnologico per lo sviluppo di questo settore. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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